Milli Eğitim Bakanlığı ile Lefkoşa Badminton Kulübü arasında protokol imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Lefkoşa Badminton Kulübü arasında, “Haydarpaşa Ticaret Lisesi’ne spor salonu yapılmasına ilişkin” iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Lefkoşa Badminton Kulübü Başkanı Nevzad Denerel imza koydu.

Protokol çerçevesinde, Lefkoşa Badminton Kulübü Derneği, eğitim alanındaki gelişime katkı sağlamak ve sporcu yetişmesine katkı koymak amacıyla Haydarpaşa Ticaret Lisesi’ne spor salonu inşa edecek.

Okul saatleri içerisinde öğrencilerin kullanımına sunulacak olan salon, okul saatleri dışında ise Lefkoşa Badminton Kulübü’ne ve çeşitli spor branşlarında yer alan sporculara hizmet verecek.

