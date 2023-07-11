Özöğmen ailesi çınarını kaybetti

Lefkoşa, sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’nın sevilen ailelerinden olan Özöğmen ailesinin çınarı Vasfiye Özöğmen bugün vefat etti.

Özöğmen’in cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak olan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

