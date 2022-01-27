Metin Turunç kemer koruma maçına çıkacak

Boksta Avrupa Şampiyonası kemerini kazanan Metin Turunç, Cumartesi günü kemer koruma maçına çıkacak

Metin Turunç, 29 Ocak Cumartesi günü İstanbul’da Kemer koruma maçına çıkacak. Demir Yumruk lakaplı milli boksör Metin Turunç antrenörü Dindar Gölçek ile adadan ayrılırken, İstanbul’a gitti.

Aralık ayında Avrupa Şampiyonluğu ile adaya dönen Metin Turunç, bu kez İstanbul’da Kemer’i koruma maçına çıkacak. Adadan ayrılmadan önce açıklama yapan Metin Turunç, Cumartesi günü kemeri koruma maçına çıkacağını, geçmiş dönemlerde yaptığı maçlardan daha zor ve anlamlı bir maça çıkacağını söyledi.

Hedefinin belli olduğunu unvanı ve kemeri koruma adına tek düşüncesinin maçı yine kazanmak olduğunu belirten Metin Turunç, iyi durumda olduğunu da sözlerine ekledi.

Metin Turunç’un antrenörü Dindar Gölçek ise adadan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada hem mental hem de fiziksel olarak iyi durumda olduklarını, Cumartesi çıkacakları kemer koruma maçına hazır olduklarını söyledi.

Tek düşüncelerinin yine kazanmak olduğunu ifade eden Dindar Gölçek, Metin’in Cumartesi günü çıkacağı maçtan yine galip döneceğine inandığını da vurguladı.

