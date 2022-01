Lise masa tenisinde ESK ve LYL şampiyon

Masa Tenisi Federasyon Lokali’nde yer alan Liseler Masa Tenisi finalleri sonunda kızlarda The English School of Kyrenia, erkeklerde Lapta Yavuzlar Lisesi şampiyon oldu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından düzenlenen Liseli Gençler Masa Tenisi Finalleri 26 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirildi.

Masa Tenisi Federasyon Lokali’nde yer alan finaller sonunda kızlarda The English School of Kyrenia, erkeklerde Lapta Yavuzlar Lisesi şampiyon oldu. Kızlarda ikinci 16 Mayıs Türk Maarif Koleji, üçüncü Bülent Ecevit Anadolu Lisesi geldi. Erkeklerde Yakın Doğu Koleji’nin ikinci olduğu finalleri Haydarpaşa Ticaret Lisesi üçüncü olarak tamamladı.



Kızlar Takım Sıralaması

1. The English School of Kyrenia

2. 16 Mayıs Türk Maarif Koleji

3. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi



Erkekler Takım Sıralaması

1. Lapta Yavuzlar Lisesi

2. Yakın Doğu Koleji

3. Haydarpaşa Ticaret Lisesi