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Mete Gazoz Avrupa şampiyonu

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Almanya’nın Essen şehrinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde milli sporcumuz Mete Gazoz, Slovenyalı rakibi Den Habjan Malavasic’i 6-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu

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Mete Gazoz Avrupa şampiyonu
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Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından Almanya’nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Mete Gazoz altın malyaya uzandı
Gazoz, sırasıyla Lüksemburg sporcusu Pit Klein'i 6-0, Hollandalı Steve Wijler’ı 6-0, yine Hollandalı Gijs Broeksma’yı 6-0 ve yarı finalde de Fransız Baptiste Addis’i 7-1'lik skorlarla eleyerek finale yükseldi. Finalde de Slovenyalı rakibi Den Habjan Malavasic'i 6-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.
 
 
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