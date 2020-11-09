Mesarya Yıldızları’na, Usta başkan

Geçitkale bölgesinde cimnastik hizmeti veren Mesarya Yıldızları Cimnastik İhtisas Derneği, olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.
Mesarya Yıldızları Cimnastik İhtisas Derneği 2. olağan genel kurulu sonrasında başkanlığa 2 yıllığına Şevki Usta seçildi.
Şevki Usta başkanlığındaki Mesarya Yıldızları Cimnastik İhtisas Derneği yönetim kurulu üyeleri,“Her şey çocuklar için.Durmak yok daha çok yapılacak iş var.” sloganıyla göreve başladı.
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