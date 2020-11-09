Doğan futbolcularından, Doğan Akademiye destek

Doğan Türk Birliği (DTB) Akademinin çalışmaları aralıksız devam ederken, Doğan Türk Birliği A Takımındanbazı futbolcular akademinin antrenmanını ziyaret ettiler.
Doğan Türk Birliği AkademiU – 8 Grubu öğrencileri oyuncuları, Doğan Türk Birliği A Takımından futbolcularla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşarlarken, kendilerine rol modeli olarak belirledikleri abileri ile futbol oynadılar.
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