Doğan futbolcularından, Doğan Akademiye destek

Doğan Türk Birliği (DTB) Akademinin çalışmaları aralıksız devam ederken, Doğan Türk Birliği A Takımındanbazı futbolcular akademinin antrenmanını ziyaret ettiler.

Doğan Türk Birliği AkademiU – 8 Grubu öğrencileri oyuncuları, Doğan Türk Birliği A Takımından futbolcularla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşarlarken, kendilerine rol modeli olarak belirledikleri abileri ile futbol oynadılar.



