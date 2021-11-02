Mertekçi kabri başında anılacak

Yalova Spor Kulübü eski Başkanı ve eski Milletvekili Tahsin Mertekçi, vefatının 4’üncü yıldönümünde 6 Kasım Cumartesi günü sabah saat 10.30’da kabri başında anılacak.
Yuvacık Kabristanlığı’nda bulunan kabri başında yapılacak anma törenine Tahsin Mertekçi’nin sevenleri katılacak. Toplumun her kesiminden seveni bulunan Tahsin Mertekçi, 4 yıl önce elim bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrılmıştı.
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