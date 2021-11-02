Koltuğu Gönyeli devraldı

AKSA Süper Ligin yedinci haftası sonunda liderlik el değiştirirken, Gönyeli ligin yeni lideri oldu. Cihangir üçüncülüğe gerilerken, ligin tek namağlup takımı kalan Merit Alsancak Yeşilova ikinci sıraya yerleşti

Merit Alsancak Yeşilova, haftaya namağlup giren lider Cihangir’i, Kafes’te mağlup ederek hem rakibine ilk mağlubiyetini aldırdı hem de rakibini liderlikten indirdiJonathanWeston, Yonpaş Dumlupınar’ın galibiyet hasretini bitirdiği Hamitköy maçında iyi futbolunu 2 golle süsleyerek galibiyetin mimarı olduSezon başından bu yana istikrarlı bir futbol oynayan ve istikrarlı bir çıkış yakalayan Gönyeli’nin başarısında büyük rol oynayan Serkan Önet, Baf Ülkü Yurdu galibiyetinde de ön plandaydıMustafa Öztugayfarklı hedeflerdeki Binatlıile Mesarya arasındaki zorluk derecesi yüksek maçı yardımcılarıyla birlikte başarıyla yönettiAli (Göçmenköy)Nevzat (MTG)Vakkas (MAY)Turgut (Dumlupınar)Isaac (Gönyeli)Fidelis (MAY)Berke (Dumlupınar)Hamis (Gönyeli)Aksel (MAY)Emre (MTG)Yasin (MAY)Doğan Türk B – Lefke, 3 – 3Binatlı – Mesarya, 0 – 0MağusaTG – Yenicami 3 – 0Cihangir – Merit A. Yeşilova 1 – 2Gönyeli – Baf Ülkü Yurdu 2 – 1Girne HE – K. Kaymaklı 1 – 1Hamitköy – Y. Dumlupınar 2 – 3Göçmenköy – TOL 1 – 1