Koltuğu Gönyeli devraldı

AKSA Süper Ligin yedinci haftası sonunda liderlik el değiştirirken, Gönyeli ligin yeni lideri oldu. Cihangir üçüncülüğe gerilerken, ligin tek namağlup takımı kalan Merit Alsancak Yeşilova ikinci sıraya yerleşti
AKSA Süper Ligin son 6 sırasında yer alan takımlardan kazanan çıkmazken, Binatlı, Girne Halk Evi ve Türk Ocağı, birer puanla haftayı tamamladılar
AKSA Süper Lig Gol Krallığı yarışında Mishali 8 golle zirvede yer almaya devam ederken, Emre Özsin 7, Kossi 6 golle Mishali’yi takip ediyor
Haftanın Takımı: Merit Alsancak Yeşilova
Merit Alsancak Yeşilova, haftaya namağlup giren lider Cihangir’i, Kafes’te mağlup ederek hem rakibine ilk mağlubiyetini aldırdı hem de rakibini liderlikten indirdi
Haftanın Yıldızı: JonathanWeston (Yonpaş Dumlupınar)
JonathanWeston, Yonpaş Dumlupınar’ın galibiyet hasretini bitirdiği Hamitköy maçında iyi futbolunu 2 golle süsleyerek galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Teknik Direktörü: Serkan Önet (Gönyeli)
Sezon başından bu yana istikrarlı bir futbol oynayan ve istikrarlı bir çıkış yakalayan Gönyeli’nin başarısında büyük rol oynayan Serkan Önet, Baf Ülkü Yurdu galibiyetinde de ön plandaydı
Haftanın Hakemi: Mustafa Öztugay(Binatlı– Mesarya)
Mustafa Öztugayfarklı hedeflerdeki Binatlıile Mesarya arasındaki zorluk derecesi yüksek maçı yardımcılarıyla birlikte başarıyla yönetti
Haftanın Kare Ası
Raif (KK)
Mejdi (MAY)
Arif (MTG)
Burak (Gönyeli)
Haftanın On Biri
Ali (Göçmenköy)
Nevzat (MTG)
Vakkas (MAY)
Turgut (Dumlupınar)
Isaac (Gönyeli)
Fidelis (MAY)
Berke (Dumlupınar)
Hamis (Gönyeli)
Aksel (MAY)
Emre (MTG)
Yasin (MAY)
AKSA Süper Lig
Doğan Türk B – Lefke, 3 – 3
Binatlı – Mesarya, 0 – 0
MağusaTG – Yenicami 3 – 0
Cihangir – Merit A. Yeşilova 1 – 2
Gönyeli – Baf Ülkü Yurdu 2 – 1
Girne HE – K. Kaymaklı 1 – 1
Hamitköy – Y. Dumlupınar 2 – 3
Göçmenköy – TOL 1 – 1
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