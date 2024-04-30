Mehmet Şemmedi Kupası, YDÜ’nün

KKTC Güreş Federasyonu’nun düzenlediği Mehmet Şemmedi Büyükler Grekoromen Güreş Müsabakaları’nda Yakın Doğu Üniversitesi birincilik kupasını kazandı.
Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda 28 Nisan 2024 Pazar günü yapılan müsabakalarda 6 kulüpten 30 güreşçi mücadele etti.
TAKIM KLASMANI
1.Yakın Doğu Üniversitesi: 140 puan.
2.Doğu Akdeniz Üniversitesi: 130 puan.
3.Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü: 97 puan.
4.Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü: 50 puan.
5.Ottoman Spor Kulübü: 47 puan.
6.Lapta Türk Birliği: 40 puan.
FERDİ DERECELER
55 kg: 1.Kürşat Dalkıç (BİASK), 2.Ali Alkoçoğlu (BİASK), 3.Ahmet Damlar (YDÜ)
60 kg: 1.İsmail Kurşun (DAÜ), 2.Ardacan Yılmaz (LTB), 3.Ali Burhan (BİASK)
63 kg: 1.Orhan Önen (YDÜ), 2.Farid Mashudaliyev (OSK), 3.Arda Mustafa Uçan (OSK)
67 kg: 1.Ameddebu Parviz (YDÜ), 2.Ali Kurşun (DAÜ).
72 kg: 1.Ahmet Efekan Özkurt (LGİK), 2.Oğuzhan Şahin (BİASK)
77 kg: 1.Yahya Doğan (LGİK), 2.Emin Dayanıklı (DAÜ), 3.Toykan Karapaça (YDÜ)
82 kg: 1.Emir Musa Yerbasarov (YDÜ), 2.Amire İbrahim (DAÜ).
87 kg: 1.Yağız Tığ (BİASK), 2.Serhep Muhadarov (DAÜ).
97 kg: 1.Hazar Şakar (YDÜ).
97-130 kg: 1.Derya Torun (DAÜ), 2.Mert Çolak (LTB), 3.İlker Kaya (OSK)
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