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Güreşseverler Derneği’nde Murat Tezer başkanlığa devam

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Güreşseverler Derneği’nde Murat Tezer başkanlığa devam
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Güreşseverler Derneği’nin 18.olağan genel kurul toplantısında Prof. Dr. Murat Tezer yeniden başkan seçildi.
Lefkoşa Atatürk Stadyumu’ndaki Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü Lokali’nde yer alan toplantı, 29 Nisan 2024 Pazartesi günü yapıldı.
Yücel Hatay’ın divan başkanlığına, Çağrı Ülken ve Mehmet Tüzel’in sekreterliğe getirilmesinden sonra raporlar sunuldu.
Güreşseverler Derneği’nin yeni organları da şöyle belirlendi:
YÖNETİM KURULU: Prof. Dr. Murat Tezer (başkan), Dr.Erhun Tekakpınar, Mehmet Tüzel, Hale Alibaba Erden, Ferhat Yıldırım. Yedek üyeler: Ali Yiğit, Yücel Hatay, Ömer Çavuşoğlu.
DENETLEME KURULU: Doç. Dr. Rifat Reşatoğlu, Niyazi Korel, Mehmet Refikoğlu.
DİSİPLİN KURULU: Celalettin Çağlayan, Çağrı Ülken, Hasan Hüreş.
 
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