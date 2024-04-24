Mehmet Ali Yılmaz vefat etti

Türkiye eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

Bir dönem Trabzonspor Kulübü Başkanlığı da yapan Yılmaz, İstanbul Beşiktaş'taki evinde hayatını kaybetti.

İlk incelemede, Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir durum tespit edilemediği öğrenildi.

1948 yılında Trabzon'da doğan Yılmaz, uzun yıllar Trabzonspor kulübü başkanlığını yürüttü

Ardından siyasete atılan Mehmet Ali Yılmaz, 1991 - 1993 yılları arasında Gençlik ve Spor bakanı olarak görev yaptı.

75 yaşında hayata veda eden spor adamı, evli ve 5 çocuk babasıydı.

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kulübümüze 1 lig şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 1 de Türkiye Kupası'nın yanı sıra sayısız başarılar kazandıran onursal başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, hayatını kaybeden Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Beşiktaş Kulübü tarafından yayımlanan mesajda da "Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Trabzonspor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından da "Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı dileriz." mesajı paylaşıldı.

Galatasaray Kulübünün taziye mesajında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."

