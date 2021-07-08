Maraş’ta kulaçlar barışa atılacak

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından 18 Temmuz 2021 Pazar günü Maraş Barış ve Özgürlük Açık Su Yüzme Maratonu düzenlenecek.

Maraş Barış ve Özgürlük Açık Su Yüzme Maratonuyaş kategorileri 14 yaş ve küçükler kız/erkek, 15-24 yaşları arası kadın/erkek, 25-34 yaşları arası kadın/erkek, 35-44 yaşları arası kadın erkek, 45+ yaş kadın erkek genel klasman kadın erkek olarak belirlendi.

15 Temmuz günü son kayıt günü olan Maraş Barış ve Özgürlük Açık Su Yüzme Maratonunda 15 yaş ve büyük kadın – erkek 3000 m, 14 yaş ve küçük kız – erkek 1500 m yüzecekler.

