Potada yılın 5’i seçilecek

Ülke basketboluna dair her türlü bilginin ve istatistiğin derlendiği bilgilerle donatılmış www.northcyprusbasketball.com internet sitesi ile www.seskibris.com haber sitesinin işbirliği içerisinde Güven Sigorta Yılın 5’i yarışması düzenlendi



KKTC Basketbol Federasyonu’nun organize ettiği Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nin Şampiyonu finalde Yakın Doğu Üniversitesi’ni 3-2 mağlup eden Koop Spor oldu. Ligin genelinde bir birinden değerli oyuncular ter döktü.

Ülke basketboluna dair her türlü bilginin ve istatistiğin derlendiği bilgilerle donatılmış

Ligde mücadele eden takım antrenörlerinin tümünden alınan bilgiler ışığında sezon boyunca en iyi performans gösteren 25 oyuncu belirlendi. Basketbolseverler

8 Temmuz’da başlayan oylama 18 Temmuz Pazar’a kadar devam edecek. Basketbolseverlerin vereceği oylarla belirlenecek Güven Sigorta Yılın 5’i 19 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.



Seskıbrıs haber sitesi ile northcyprusbasketball, Basketbol Büyük Erkekler Liginde yılın 5'inin basketbolseverler tarafından seçilebilmesi adına bir organizasyon yaptı.KKTC Basketbol Federasyonu’nun organize ettiği Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nin Şampiyonu finalde Yakın Doğu Üniversitesi’ni 3-2 mağlup eden Koop Spor oldu. Ligin genelinde bir birinden değerli oyuncular ter döktü.Ülke basketboluna dair her türlü bilginin ve istatistiğin derlendiği bilgilerle donatılmış www.northcyprusbasketball.com internet sitesi ile www.seskibris.com haber sitesinin işbirliği içerisinde Güven Sigorta Yılın 5’i yarışması düzenlendi.Ligde mücadele eden takım antrenörlerinin tümünden alınan bilgiler ışığında sezon boyunca en iyi performans gösteren 25 oyuncu belirlendi. Basketbolseverler https://www.northcyprusbasketball.com/Vote.aspx internet sitesine tıklayarak birbirinden değerli 5 oyuncuyu seçebiliyorlar.8 Temmuz’da başlayan oylama 18 Temmuz Pazar’a kadar devam edecek. Basketbolseverlerin vereceği oylarla belirlenecek Güven Sigorta Yılın 5’i 19 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.