banner583
banner590
 “Alsancak Aşevi” hizmette
 “Alsancak Aşevi” hizmette
10 0
Bankalarda 10 gün sonra aynı manzara
Bankalarda 10 gün sonra aynı manzara
51 0
 
Başkentte
Başkentte "Tosun Paşa" fırtınası
17 0
Bu halk nasıl geçinecek?
Bu halk nasıl geçinecek?
813 0
Galatasaray hız kesmedi
Galatasaray hız kesmedi
30 0
“Rum-Yunan ikilisini aklıselime davet ediyoruz”
“Rum-Yunan ikilisini aklıselime davet ediyoruz”
27 0
Maliyenin kasası boş
Maliyenin kasası boş
41 0
banner529
banner570

LTTFF’na futbol akademisi kazandırmayı hedefliyorlar

banner476

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu'na futbol akademisi kazandırılması için çalışma başlatılırken, çalışmalara katkı amaçlı program düzenlendi

LTTFF’na futbol akademisi kazandırmayı hedefliyorlar
banner601
Londra'da Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu'na (LTTFF) futbol akademisi kazandırılması için çalışma başlatıldı.
Bu konuda Perşembe akşamı Londra saati ile 19.30'da Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu facebook sayfasından canlı yayınlanacak bir program düzenlendi. Programa TürkiyeÜmit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar sorumlusu Hamit Altıntop,Kıbrıs’tan UEFA Tudor teknik direktör Mustafa Borataş, UEFA Pro Lisans teknik direktörü İsmet Kamak,LondraTürk Toplumu Futbol Federasyonu başkanı Osman Ercen ve LondraTürk Toplumu Futbol Federasyonu as başkanı İrfan Davulcular katılacak.
Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu'na bir futbol akademisi kazandırılması çalışmalarında bilgilendirilme yapılacak yayını, koordinatör Timur Öztürk sunacak.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.