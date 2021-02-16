LTTFF’na futbol akademisi kazandırmayı hedefliyorlar

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu'na futbol akademisi kazandırılması için çalışma başlatılırken, çalışmalara katkı amaçlı program düzenlendi

Londra'da Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu'na (LTTFF) futbol akademisi kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Bu konuda Perşembe akşamı Londra saati ile 19.30'da Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu facebook sayfasından canlı yayınlanacak bir program düzenlendi. Programa TürkiyeÜmit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar sorumlusu Hamit Altıntop,Kıbrıs’tan UEFA Tudor teknik direktör Mustafa Borataş, UEFA Pro Lisans teknik direktörü İsmet Kamak,LondraTürk Toplumu Futbol Federasyonu başkanı Osman Ercen ve LondraTürk Toplumu Futbol Federasyonu as başkanı İrfan Davulcular katılacak.

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu'na bir futbol akademisi kazandırılması çalışmalarında bilgilendirilme yapılacak yayını, koordinatör Timur Öztürk sunacak.

