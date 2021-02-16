Kıbrıs – Türkiye millileri aynı grupta

Kıbrıs ile Türkiye’nin spordaki buluşmaları devam ederken, buluşma bu kez milli takım düzeyinde olacak.

Kıbrıs ile Türkiye, UEFA e-EURO 2021 eleme gruplarında aynı gruba düştüler. UEFA e-EURO 2021 eleme gruplarının çekilişi gerçekleştirilirken, 3. eleme grubunda Kıbrıs, Türkiye, İsveç, Hırvatistan ve San Marino aynı grupta yer alacaklar. Oyunlar 15 Mart, 29 Mart ve 12 Nisan'da gerçekleşecek.Gruplardan ilk on takım son aşamaya yükselmeye hak kazandılar. İkinci on ve sonrasında altıyı geçen takımlar play-off'ta yarışacaklar.

UEFA e-EURO 2021’deoyuncular sadece KONAMI'se Football PES 2021 Sezon güncellemesi Playstation 4'te yarışıyor.”

