LTB Spor Kulübü’nün olağan genel kurulu yapıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Spor Kulübü olağan genel kurulunu dün (29 Temmuz Perşembe) gerçekleştirdi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın doğal başkan olduğu spor kulübü genel kurulunda, tüzüğe uygun olarak faaliyet ve mali raporlar okunup oybirliği ile onaylanmasının ardından, kulübün yeni yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri belirlendi. Genel kurul sonunda kulübün gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetler konusunda düşünceler paylaşıldı.



Yönetim Kurulu Üyeleri:

Başkan: Mehmet Harmancı

Asbaşkan: Akın Aktunç

Genel Sekreter: Bülent Çıraklı

Genel Sekreter Yrd: Zehra Zekai

Mali İşler Sorumlusu: Münür Öztürk

Mali İşler Yrd: Umut Öksüz

Spor İşleri Sorumlusu: Özkan Bardak

Sosyal İşler Sorumlusu: Çelen Çağansoy

Lokal Sorumlusu: Yücel Hatay



Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

İlkem Tunar

Seden Tunççağ

Mehmet Tüzel



Denetleme Kurulu:

Mehmet Manavoğlu (Başkan)

Türkay Klermo

Erol Beyit

Ziya Güvenir (Yedek Üye)



Disiplin Kurulu

Levent Çıraklı (Başkan)

Fikri Özgüvenli

Safiye Özaltıner

Önder Ecesoy

