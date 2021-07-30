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Misafirlikte olduğu evde ölü bulundu

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Misafirlikte olduğu evde ölü bulundu
Girne’de sakin 73 yaşındaki Hüseyin Avcılar, Doğanköy’de misafir olarak kalmakta olduğu ikametgah içerisinde dün ölü olarak bulundu. Avcılar’ın ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek. 
Polisten yapılan açıklamada, “dün saat 04.30 sıralarında Doğanköy’de, Girne’de sakin 73 yaşındakHüseyin Avcılar misafir olarak kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin vücudunda yapılan dış muayenede darp cebir izine rastlanmamıştır. Hüseyin Avcılar’ın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsisinin ardından belirlenecektir” denildi.
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