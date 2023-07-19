LTB Başkanı Harmancı, Çetinkaya Başkanı Tatar ile görüştü

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nde olağan genel kurulda başkanlık görevine seçilen Mehmet Tatar ve beraberindeki yönetim kurulunu kabul etti.

Tatar’a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Harmancı, LTB olarak spor kulüpleri ile işbirliklerine her zaman hazır olduklarını, bu kapsamda ülkenin en köklü camialarından olan Çetinkaya ile ortak çalışma yürütmeyi arzu ettiklerini dile getirdi.

Çetinkaya Kulübü Başkanı Mehmet Tatar da konuşmasında, kulüp olarak tesisleşmeye büyük önem verdiklerini, bu yönde atacakları adımlarda LTB’nin desteğinin kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Ziyaret sonrasında Kulüp Başkan Tatar, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya üzerinde ismi olan yeni sezon formasını takdim etti.



