KTSYD ‘Yüzme Kursları’ organize ediyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği 2012 ve 2018 doğumlu çocuklara yönelik ‘Yüzme Kursu” organize ediyor. Derneğin Göçmenköy’deki Fikret Ünlü Yüzme Havuzu’nda 31 Temuz Pazartesi başlayacak kurslar 15 dersten oluşacak. Bu arada, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 09.00-10.00 arasında yer alacak kurslara katılım ücreti Bin 500 Lira olarak belirlendi. Kursa katılacak küçüklere 1 Eylül’de sertifika töreni düzenlenecek.

