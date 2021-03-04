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Londra’da yardımlar, Esendağlı anısına yapıldı

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Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunun zor günler geçiren kişilere yaptığı yemek katkısı, Doğan Türk Birliği ve LTTFF’ninmerhum başkanı Turgut Esendağlı’nın anısına yapıldı

Londra’da yardımlar, Esendağlı anısına yapıldı
Osman Ercen başkanlığındaki Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu yönetim kurulunun pandemi sürecinde zor günler geçiren kişilere yaptığı yemek katkısı bu kez Doğan Türk Birliği ve Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunun merhum başkanı Turgut Esendağlı’nın anısına yapıldı.
Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonundan(LTTFF) konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:
“Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu olarak her Çarşamba günü yaptığımız katkılar bu kez merhum başkanımız Turgut Esendağlı’nın anısına yapıldı.
Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu yönetim kurulu olarak hazırlanan yemeklerimizi ihtiyaçlı olan ailelerimize hazırlayıp merhum başkanımız Turgut Esendağlı’nın anısına dağıttık. Bu vesileyle de Turgut Esendağlı’yı anmış olduk.”
 
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