Temsilcilerimize kesik

Türkiye’de futbol hayatlarını sürdürenMustafa Salk ve Zihni Temelci, sezonun ikinci devresi oynandığı liglerde forma şansı bulamıyorlar. Mustafa Salk’a Pazarspor’da, Zihni Temelci’ye ise Belediye Kütahyaspor’da forma şansı verilmiyor

Futbol hayatlarını profesyonel olarak Türkiye’de sürdüren 2 futbolcumuz Mustafa Salk ve Zihni Temelci, sezonunikinci devresinin oynandığı liglerde forma şansı bulamıyorlar.

Devre arasında Merit Alsancak Yeşilova’dan, Misli.com Türkiye İkinci Lig ekiplerinden Pazarspor’a transfer olan Mustafa Salk’a, teknik heyet tarafından kadroda pek şans tanınmadı. Mustafa Salk, Pazarspor’un dün 1-0 kaybettiği Karacabey maçı kadrosunda da yer almadı. İkinci devrede kötü sonuçlar alan Rize temsilcisi Pazarspor, düşme tehlikesi yaşamaya başladı.

Türkiye Üçüncü Lig ekiplerinden Belediye Kütahyaspor’da forma giyen Zihni Temelci ise ilk devrenin son maçlarında başarılı performans göstermesine rağmen, ikinci devrede teknik heyet tarafından kadroya alınmamaya başladı. Grubunda liderliğe yükselen Belediye Kütahyaspor, şampiyonluğu hedefliyor.

