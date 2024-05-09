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Lise cimnastikte şampiyonlar Fen Lisesi ve NKL

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Lise cimnastikte şampiyonlar Fen Lisesi ve NKL
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KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Cimnastik Federasyonu işbirliğinde düzenlenen
Liseler arası Artistik Cimnastik Müsabakaları tamamlandı.
KKTC Cimnastik Federasyonu Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda 3.sü gerçekleştirilen Liseler arası Artistik Cimnastik Müsabakalarını kızlarda 20 Temmuz Fen Lisesi, erkeklerde ise Namık Kemal Lisesi (NKL) şampiyon olarak tamamladılar.
Liseler arası Artistik Cimnastik Müsabakaları Kızlar Takımsal sıralaması şöyle oldu:
1.20 TEMMUZ FEN LİSESİ 41,14.
2. POLATPAŞA LİSESİ 29.66
3.ESİN LEMAN LİSESİ 8,1
Liseler arası Artistik Cimnastik Müsabakaları Erkekler Takımsal sıralaması şöyle oldu:
1.NAMIK KEMAL LİSESİ 25,86
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