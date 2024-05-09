Bilardo Federasyonu aday hakem kursu tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından 19-20 Nisan 2024 tarihlerinde düzenlenen Aday Hakem Kursu tamamlandı. Eğitim faaliyetleri çerçevesinde düzenlenecek kurs Number Eight Bilardo Salonu’nda yapıldı. Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Bilardo Aday Hakemlik Kursu, Kuzey Kıbrıs Bilardo federasyonu As başkanı Togay Tantura eğitmenliğinde gerçekleştirildi. Aday Hakemlik Kursu teorik ve uygulamalı olarak yapılarak ilk etabı tamamlandı. Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu'na profesyonel hakemler kazandırmak amacı ile gerçekleşen kurs sonunda başarılı olan ismler aktif hakem olarak görev yapabilemye hakkı kazanan hakem adaylarına katılım sertifikaları düzenlenen törende verildi.

ADAY HAKEM KURSA KATILIMDAN MEMNUN

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen adaya hakem kursa katılımın çok iyi olduğunu belirten Federasyon Başkanı Levent Erboy, Kurslar süresince eğitim veren tecrübeli hakemimiz Togay Tantura’ya emekleri için teşekkür ederek, düzenlenen aday hakamlik kursu ile de Federasyonun Bilardo sporunun gelişmesine önemli katkı koyduğunu belirtti.

Başkan Levent Erboy, Federasyonun plan ve projelerinden de bahsetti.

Düzenlenen aday hakem kursu ile Federasyon bünyesindeki hakemlerin de bilgilerinin yenilenmesine katkıda bulunduklarını ve bundan sonra da katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi. İleriki zamanda hakemlermizin gelişimini artması yönünde profesyonel hakemliğe yönelik 2. etap eğitimler düzenleneceğini ve yapılacak sınav neticesinde hakemlerimizin seviyelerinin belirleneceğine değinen Erboy, Federasyonumuz yeni dönemde eğitimlerle bilardo sporunun tanıtımı ve gelşimi için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

Erboy, Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu olarak uluslararası alanda müsabakalara katılan sporcularımızın gelişimi ve genç sporcular yetiştirmek amaçlarımız arasındadır dedi.

