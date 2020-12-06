Lefkoşalı cimnastikçiler, Lefke’yi coşturdular

Lefkoşalı Cimnastik Kulübü cimnastikçileri, Lefke’de geçtiğimiz hafta sonu hizmete giren CittaslowLefke Dans ve Cimnastik Okulu’nun resmi açılışı töreninde gösteriler sundular.

Lefke’de Vasıf Palas binasında Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve Eğitmen Çise Mevlit tarafından gerçekleştirilen açılışta eğitmenleri eşliğinde güzel kareografiler eşliğinde hareketlerini sunan Lefkoşalı Cimnastik Kulübü cimnastikçileri, açılışa katılanları coşturdular.

