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Başkent sokaklarında hedefleri buldular

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Başkent sokaklarında hedefleri buldular
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Herkes İçin Spor Federasyonu, Başkent Lefkoşa’da çocuklara yönelik yarışma düzenledi.
Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Oryantiring Yarışması, Lefkoşa Çağlayan Parkında başladı. Çocuklar kendilerine verilen koordinatlar ve ip uçlarına göre Lefkoşa’nın tarihi sokaklarında gizlenen hedefleri bulmaya çalıştılar.

Harita ve ip uçlarını kullanarak hedeflere ulaşan çocuklar yarışmayı yine Çağlayan Parkında tamamlarlarken, neşeli ve keyifli bir gün geçirdiler.
 
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