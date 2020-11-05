banner480
banner69
“Dr. Küçük’ü her zaman kalbimde yaşatacağım”
“Dr. Küçük’ü her zaman kalbimde yaşatacağım”
11 0
“Erhürman, Maraş kararını istismar etme peşinde”
“Erhürman, Maraş kararını istismar etme peşinde”
34 0
 
“Bu girdap hepimizi boğacak”
“Bu girdap hepimizi boğacak”
66 0
“Havalimanından taşımacılık gelişigüzel”
“Havalimanından taşımacılık gelişigüzel”
35 0
Soyer iyi, Çetinkaya kötü başladı
Soyer iyi, Çetinkaya kötü başladı
35 0
Son dakika 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
Son dakika 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
44 0
“Okullardaki vakaların nedeni okul dışı faaliyetler ve taşımacılıktaki denetimsizlikler”
“Okullardaki vakaların nedeni okul dışı faaliyetler ve taşımacılıktaki denetimsizlikler”
25 0
banner529

Lefkoşa’da cimnastik şov

banner476

Lefkoşa’da cimnastik şov
Lefkoşa Cimnastik İhtisas Kulübünde antrenmanlar devam ederken, kulübün sporcuları büyük bir hırsla çalışıyorlar.
Lefkoşa Cimnastik İhtisas Kulübü Gösteri Grubu cimnastikçileri de birbirinden zorlu hareketleri başarıyla yapıyorlar. Antrenörlerinin öğrettiği hareketleri başarıyla yapan cimnastikçiler, antrenmanı izleyenlere de görsel şov sunuyorlar.
Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyetlerini devam ettiren Lefkoşa Cimnastik İhtisas Kulübünde özel eğitim gören çocuklar da cimnastik eğitimi alıyorlar.
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.