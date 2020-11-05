Lefkoşa’da cimnastik şov

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Kulübünde antrenmanlar devam ederken, kulübün sporcuları büyük bir hırsla çalışıyorlar.

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Kulübü Gösteri Grubu cimnastikçileri de birbirinden zorlu hareketleri başarıyla yapıyorlar. Antrenörlerinin öğrettiği hareketleri başarıyla yapan cimnastikçiler, antrenmanı izleyenlere de görsel şov sunuyorlar.

Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyetlerini devam ettiren Lefkoşa Cimnastik İhtisas Kulübünde özel eğitim gören çocuklar da cimnastik eğitimi alıyorlar.



