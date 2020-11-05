banner480
banner69
“Dr. Küçük’ü her zaman kalbimde yaşatacağım”
“Dr. Küçük’ü her zaman kalbimde yaşatacağım”
11 0
“Erhürman, Maraş kararını istismar etme peşinde”
“Erhürman, Maraş kararını istismar etme peşinde”
34 0
 
“Bu girdap hepimizi boğacak”
“Bu girdap hepimizi boğacak”
66 0
“Havalimanından taşımacılık gelişigüzel”
“Havalimanından taşımacılık gelişigüzel”
35 0
Soyer iyi, Çetinkaya kötü başladı
Soyer iyi, Çetinkaya kötü başladı
35 0
Son dakika 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
Son dakika 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
44 0
“Okullardaki vakaların nedeni okul dışı faaliyetler ve taşımacılıktaki denetimsizlikler”
“Okullardaki vakaların nedeni okul dışı faaliyetler ve taşımacılıktaki denetimsizlikler”
25 0
banner529

Koopspor kayıpsız

banner476

Necati Taşkın Spor Salonu’nda yer alan ve baştan sona rakibi Çetinkaya karşısında üstün bir oyun sergileyen Koopspor karşılaşmayı 75-37 kazanarak kupada ikide iki yaptı

Koopspor kayıpsız
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Kupası’nda ikinci hafta ilk maçı Çetinkaya Türk Spor Kulübü ile Koopspor arasında oynandı.
Necati Taşkın Spor Salonu’nda yer alan ve baştan sona rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Koopspor karşılaşmayı 75-37 kazanarak kupada ikide iki yaptı. Koopspor galibiyete 19-12, 35-15, 57-25 ve 75-37’lik periyotlarla uzandı.
Koopspor’da 27 sayı kaydeden Kercem İnancı maçın en skorer oyuncusu oldu. Çetinkaya’nın en çok sayı kaydeden isimleri 10’ar sayı ile oynayan Can Galatyalı ve Kaan Sütcü oldu.
Kupada bu akşam Girne Amerikan Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya gelecek. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda yer alacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.