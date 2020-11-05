Koopspor kayıpsız

Necati Taşkın Spor Salonu’nda yer alan ve baştan sona rakibi Çetinkaya karşısında üstün bir oyun sergileyen Koopspor karşılaşmayı 75-37 kazanarak kupada ikide iki yaptı



Necati Taşkın Spor Salonu’nda yer alan ve baştan sona rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Koopspor karşılaşmayı 75-37 kazanarak kupada ikide iki yaptı. Koopspor galibiyete 19-12, 35-15, 57-25 ve 75-37’lik periyotlarla uzandı.

Koopspor’da 27 sayı kaydeden Kercem İnancı maçın en skorer oyuncusu oldu. Çetinkaya’nın en çok sayı kaydeden isimleri 10’ar sayı ile oynayan Can Galatyalı ve Kaan Sütcü oldu.

Kupada bu akşam Girne Amerikan Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya gelecek. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda yer alacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Kupası’nda ikinci hafta ilk maçı Çetinkaya Türk Spor Kulübü ile Koopspor arasında oynandı.Necati Taşkın Spor Salonu’nda yer alan ve baştan sona rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Koopspor karşılaşmayı 75-37 kazanarak kupada ikide iki yaptı. Koopspor galibiyete 19-12, 35-15, 57-25 ve 75-37’lik periyotlarla uzandı.Koopspor’da 27 sayı kaydeden Kercem İnancı maçın en skorer oyuncusu oldu. Çetinkaya’nın en çok sayı kaydeden isimleri 10’ar sayı ile oynayan Can Galatyalı ve Kaan Sütcü oldu.Kupada bu akşam Girne Amerikan Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya gelecek. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda yer alacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.