EAK Başkanı Erodotos Miltiadous KTSYD'yi ziyaret etti

Kıbrıs Spor Yazarları Birliği (EAK) Başkanı Erodotos Miltiadous, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD)'ni ziyaret etti ve KTSYD Başkanı Necati Özsoy ve yönetim kurulu ile bir araya geldi. KTSYD Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede iki derneğin çalışmaları hakkında bilgiler paylaşıldı ve işbirliklerinin devamı konusunda fikir birliğine varıldı. Kıbrıslı Türk meslektaşları ile her zaman işbirliği yapmaktan mutlu oldukları belirten Erdotos Miltiadous, Necati Özsoy ve yönetiminin önerdiği iki örgütün üyeleri ile sosyal ve sportif faaliyetler yapılması konusunda da etkinlikleri takvimlendirme çalışmalarına başlayacaklarını vurguladı. KTSYD Başkanı Özsoy derneği ziyaret eden Erodotos Miltiadouas'a ziyareti için teşekkür ederek ikili ilişkilerde her zaman sıcak yaklaşımından dolayı teşekkür etti. Gerçekleşen görüşmede Lefkoşa'nın güneyinde yer alan ve Avrupa maçlarına ev sahipliği yapan GSP Stadyumu'nda iki örgüte bağlı üyelerin birlikte dostluk maçı yapmaları konusunda ortak fikir üretildi. Bu konuda gerekli girişimlerin başlatılıp bir takvim belirleneceği de açıklandı.





