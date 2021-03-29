Lefkoşa Cimnastik, Özyaşar’la yola devam ediyor

KKTC Cimnastik Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren güçlü ve köklü kulüp Lefkoşa Cimnastik Kulübü olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz gün pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilenolağan genel kurulda 2020 yılı faaliyet ve mali raporları okunarak oy birliği ileaklandı. 2021 yılı bütçesinin görüşülüp onaylandığı olağan genel kurulda 2021 yılı faaliyet raporu da görüşülerek onaylandı. Başkanlık seçiminde ise tek aday olan mevcut başkan Yüksel Özyaşar, üyelerin oyları ile yeniden Lefkoşa Cimnastik Kulübü başkanlığına getirildi. Olağan genel kurul dilek ve temennilerletamamlandı.

