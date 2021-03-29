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Kupa, Omonia’nın

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Kupa, Omonia’nın
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Güney Kıbrıs Futsal Kupası finali Güney’in en büyük derbisine sahne oldu. APOEL ile Omonia, Güney Kıbrıs Futsal Kupası finalinde karşılaştılar.
Lefkoşa’daki TassosPapadopoulos - EleftheriaSalonu'nda oynanan maç büyük çekişme içerisinde geçti. Maçın normal süresi2-2, uzatma süreleri ise 3-3 beraberlikle tamamlandı. Penaltı vuruşlarında Omonia,APOEL’i 6 – 5 mağlup ederek finali kazanırken, kupanın sahibi da oldu.
 
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