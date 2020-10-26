Lefke’de cimnastik kursları için kayıtlar başladı

Lefke Belediyesi yaptığı açıklama ile profesyonel eğitmenler ve lisanslı spor eğitmenleri tarafından verilecek cimnastik kurslar için kayıtların başladığını duyurdu

Lefke Belediyesi ve K.K.T.C Cimnastik Federasyonunun işbirliği içerisindeLefke bölgesinde jimnastik branşının başlatılması için Lefke Belediyesi başkanı Aziz Kaya ve CimnastikFederasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu arasında görüşme gerçekleştirilmiş ve bu yönde çalışma başlatılmıştı.

Lefke Belediyesi yaptığı açıklama ile profesyonel eğitmenler ve lisanslı spor eğitmenleri tarafından verilecek kurslar için kayıtların başladığını duyurdu. Lefke Belediyesinden yapılan açıklama şöyle:

“Lefke Belediyemiz ve K.K.T.C Cimnastik Federasyonunun işbirliği içerisinde 4-10 yaş grubu(kız +erkek) çocuklarımıza jimnastik kursları, büyükler ve yetişkinler için de dans ve diğer spor alanlarındaki sosyal projesi önümüzdeki günlerde hayata geçirilecektir

Profesyonel eğitmenler ve lisanslı spor eğitmenleri tarafından verilecek kurslar için önümüzdeki hafta içinde belediyemiz katılımcıları belirleyebilmek için talep kabul edecektir.

Spor aktivitelerine katılabilmek için kimlik kartı veya doğum belgesi ile belediyemize müracaat edip form doldurmanız gerekmektedir. Bu hem çalışma programının oluşturulması, hem de eğitmen sayısının belirlenmesi açısından çok önemlidir.

Belediyemiz sosyal bir yerel yönetim anlayışına uygun olarak ekonomik acıdan dezavantajlı çocuklarımızı da düşünerek onların da sosyalleşebilmeleri için ücretsiz olarak etkinliğe katılmalarına fırsat yaratacaktır. Ekonomik olarak dezavantajlı çocuklarımız için başvuru formlarında ailenin gelir kaynaklarını belirtmelerinden sonra belediye idaresi tarafından değerlendirme yapılacak ve hak sahiplerine bu fırsat verilecektir.

Aktivitelerimize katılım ücreti önümüzdeki hafta sonunda siz saygıdeğer halkımıza duyurulacaktır.”

