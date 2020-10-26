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Hamitköy U15 Takımı antrenmanlara başladı

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Hamitköy U15 Takımı antrenmanlara başladı
Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy Spor Kulübünde yeniden yapılandırılan Hamitköy Futbol Akademisinde çalışmalar genişleyerek devam ediyor.
Fırat Deniz koordinatörlüğündekiHamitköy Futbol Akademisindeyeni teknik adamlar görevlendirilmeye devam ederken, Hamitköy U15 Takımı da antrenmanlara başladı. Genç teknik adam Tahsin Denizseverantrenörlüğünde çalışan Hamitköy U15 Takımına kayıtlar da devam ediyor. Hamitköy U15 Takımı antrenmanlarını, Esat Erdoğmuş Stadında gerçekleştiriyor.
Bu arada Hamitköy Futbol Akademisinde U10 Takımı kurmak için de çalışmalar başlatılırken, öğrenci kayıtlarına da başlandı.
 
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