Larnaka Gençlerbirliği geleceğini kurtardı

Aksa Süper Ligin İskele ekibi Larnaka Gençlerbirliği (LGB) başkan ve yönetim kurulu, kulübün İskele Merkez’de uzun bir süredir yapımına devam ettiği iş merkezinin tamamlanma noktasına gelmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

“Larnaka Gençlerbirliği başkan ve yönetim kurulunun açıklaması şöyle: “Kulübümüzün İskele merkezde bulunan iş merkezinde sona gelindi. 3 yıllık plan, program ve çaba ile ortaya çıkan tesisleşme adımının ilki olan 12 dükkân 90. yaşında olan kulübümüzün emin adımlarla geleceğe taşınmasında önemli bir mihenk taşı olacak. 4 olimpik spor branşı ve 500’e yakın lisanslı oyuncumuz ile geleceğe emin adımlarla yürüyoruz.

Larnaka Gençlerbirliği Spor Kulübü”

