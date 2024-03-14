Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 8-11 Mart 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Puma Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç:Ahmet Hellaç (Ünimar Maraş) , Daniel Cudjoe-Mensah Gozar (Küçük Kaymaklı), Nehir Cantaş (Mağusa Türk Gücü), Suha Güngör (Miracle Değirmenlik)

2 Maç:Buğra Gürses (Lefke TSK), Soner Türk (Gönyeli), Halil İbrahim Damlar (Göçmenköy), Muhammet Bişar Aykut (China Bazaar Gençlik Gücü), Salahi Ormancı (Cihangir ), Salih Muzaffer Karadaş (Mormenekşe)

3 Maç: Müslüm Atay (Cihangir), Samet Şimşek (Ozanköy), Serdar Efe Yüce (Tremeşeli H. Dumlupınar), Serkan Kamalak (Girne Halk Evi), Berat Akalın (Yeniboğaziçi)





TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Ahmet Güven (Lapta TBSK) 1 Maç

Cemal Seyitler (Lefke TSK) 1 Maç

Kamil Özayman (Türk Ocağı Limasol) 2 Maç

Mehmet Piro (Gönyeli SK) 1 Maç

Özgü Bayraktar (Miracle Değirmenlik SK) 1 Maç

Umut Güden (Mesarya SK) 1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ahmet Berk Atakan (China Bazaar Gençlik Gücü), Ahmet Hatay (Miracle Karşıyaka), Ahmet Oduncuoğlu (Küçük Kaymaklı), Anıljan Jorayev (Dem s Cons. Çanakkale), Barış Kaya (Yenicami), Burçin Kerimoğulları (Geçitkale), Çağın Çiftçioğlu (Cihangir), Erhan Çınar (Miracle Değirmenlik), Görkem Karşılı (Mesarya), Halil İbrahim Uçar (Miracle Değirmenlik), Hasan Celil Evren (Mağusa Türk Gücü), Hasan Kanlı (Yenicami), Hasan Yanaroğlu(Lapta), Mehmet Altın (Tremeşeli H. Dumlupınar ), Mehmet Barak (China Bazaar Gençlik Gücü), Mehmet Emin Öztürk (Ünimar Maraş), Mehmet Fatih Parlak (Alsancak Yeşilova), Mehmet Güvenoğlu (Cihangir), Mehmet Kamçılı (M. Hacıali Yılmazköy), Mustafa Çağlar (Baf Ülkü Yurdu), Mustafa Süzgen (Miracle Karşıyaka), Nurettin Gecekuşu(Cihangir), Orhan Tanık (Lapta), Osman Kemal Köseoğlu (Yeniboğaziçi) Sami Ergazi( Dem s Cons. Çanakkale), Selim Saygı (Doğan Türk Birliği), Sena Develioğlu (Miracle Karşıyaka), Sergülen Rüstemoğlu(Yalova), Sinan Öğüt (Pera L. Gençler Birliği), Şerif Köse (Mesarya), Tolga Gözen (Yalova), Tuğra Kılıç (Esentepe), Yusuf Kumaş(Binatlı)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 10.3.2024 tarihinde Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Tremeşeli H. Dumlupınar TSK – Yenicami AK AKSA Süper Lig müsabakasının bitişine müteakip oyuncular arasında yaşanan gerginliği önlemek amacı ile her iki takım teknik heyetlerinin olaya müdahale ettiği ve bu esnada hakemi göğsünden ittiği raporlardan tespit edilen, Tremeşeli H. Dumlupınar TSK Kaleci Antrenörü Hüseyin Mertol’a, DT 44(1)’in ihlalinden dolayı DT 44(2) uyarınca 5 resmi müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.



