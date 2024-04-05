Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’nda yeni dönem

KKTC Su Sporları Federasyonu Başkanı Mustafa Abitoğlu oldu

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Başkanı olarak atanan Mustafa Abitoğlu, yeni yönetim kurulu ile birlikte hayata geçireceği vizyonu kamuoyuyla paylaştı. Abitoğlu, “Çocuklarımızın geleceği, su sporuna verdikleri büyük emeklerine halel gelmemesi, onların ve hocalarının motivasyonlarını yüksek tutabilmek ve hayalleri doğrultusunda ilerleyebilmeleri adına, su sporlarının hak ettiği profesyonellik ve vizyonla yönetilebilmesi hedefiyle KKTC Su Sporları Federasyonu Başkanlığını üstlenmekten mutluluk duyuyorum” açıklaması yaptı.

KKTC Su Sporları Federasyonu Başkanı Mustafa Abitoğlu imzası ile yapılan açıklamada yeni yönetimin vizyonu ve hedefleri de paylaşıldı.

Mustafa Abitoğlu yaptığı basın açıklaması şöyle:

VİZYONUMUZ VE HEDEFLERİMİZ

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu olarak vizyonumuz, su sporlarını ulusal ve uluslararası alanda öne çıkarmak, mevcut sorunlara yenilikçi çözümler getirmektir. Kulüplerimizin birlikteliğini güçlendirerek, tüm paydaşlarımızla; velilerden sporculara, medyadan özel sektöre ve resmi kurumlara kadar geniş bir iş birliği ağı kurmayı hedefliyoruz. Profesyonel bir yönetim anlayışı ve uluslararası standartlara uygun bir yapılanmayla, su sporlarının KKTC'de lider bir konuma yükselmesini sağlamak bizim en büyük gayemizdir.

Camiaya Mesajımız

Birliktelik, şeffaflık ve etkili iletişim, yönetim anlayışımızın temel taşlarıdır. Kulüpler, sporcular, antrenörler, veliler ve tüm diğer paydaşlarımızla tam bir uyum içinde, adil ve katılımcı bir sistem geliştirmeyi hedefliyoruz. Yönetim Kurulu ve diğer kurullarımızı oluşturarak, kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı hayata geçireceğiz.

TUTKUMUZ VE YOLCULUĞUMUZ

Su sporlarına dair tutkumuz, rekabetin ötesinde, bu etkileyici disiplinlerin bize öğrettiği yaşam dersleriyle beslenir. Su, hem güçlü hem de öğreticidir. Bize mücadele etmeyi, dayanıklılığı ve birlikte hareket etmenin gücünü öğretir. Yetenekli gençlerimizi bu büyüleyici dünyaya kazandırmak ve onları ulusal ve uluslararası platformlarda başarılı sporcular olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışacağız.

YENİLİK VE BİRLİKTE ÇALIŞMA

Su sporlarının önünü açacak projeler geliştirerek, herkesin erişebileceği, katılımcı ve adil bir ortam yaratmayı amaçlıyoruz. Bu yolculukta, tüm kulüplerimizle, paydaşlarımızla omuz omuza, ortak akıl çerçevesinde ilerleyeceğiz. İletişim kanallarımızı her zaman açık tutarak, tüm fikir ve önerilere değer vereceğiz.

TEŞEKKÜR VE TAKDİR

Önceki yönetim ve tüm camia üyelerine, su sporlarının gelişimine yaptıkları katkılardan dolayı derin saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Geçmiş dönemlerde yapılan çalışmaların üzerine inşa ederek, hep birlikte daha parlak bir geleceğe yelken açacağımıza inanıyorum.

Hepinizin fikir ve önerilerine açığım ve bu yolda birlikte yürüyeceğimiz için sabırsızlanıyorum.

Saygılarımla,

Mustafa Abitoğlu Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Başkanı

