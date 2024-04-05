Vadili 1. Ligde

STAT: Atatürk Stadı
HAKEMLER: Şakir Azizoğlu, Arif Malek, Şahin Coşkun
VADİLİ: İbrahim Arcanlı, Umut Menteş (Dk.115 Hüseyin), Hacı Durdu Özer, Cemal Oktaçlı, Emrah Zaghloul (Dk.115 Uğur Alparslan), Ali Gürtaç, Tolga Kara (Dk.73 Oğuzhan), Eren Kandemir, Sercan Çoban (Dk.108 Uğur), Adem Görkem Fidanboy, Gençali Kumaş
DENİZLİ: Osman Yurdatap, Mustafa Karabetca, Mehmet Keskiner, Salih Oyal, Raif Selden (Dk.90 Ali), Bahri Sönmez (Dk.90 Osman), Hasan Ağaç, Samet Çağaltay, Doğan Ertürk (Dk.63 Mehmet Sergey)(Dk.97 Hasan), Seydi Vakkas Sümer, Ekrem Madenci
GOLLER: Dk.106 ve 113 Emrah Zaghloul (Vadili)
KIRMIZI KART: Dk.65 Mustafa Karabetca (Denizli)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig’den Birinci Lig’e yükselen son takım Vadili oldu. Finalde rakibi Denizli’yi uzatmanın ikinci devresinde bulduğu gollerle 2-0 yenen Vadili, Atoll Kozanköy ve Northernland Dipkarpaz’ın ardından üçüncü takım olarak Birinci Lig’e yükseldi.
Final maçına her iki takım taraftarı büyük ilgi gösterdi. İlk devresi golsüz sona eren mücadelede Vadili 58’inci dakikada penaltı atışı kazanırken, Tolga Kara’nın vuruşu direkten döndü. 65’inci dakikada Denizli’den Mustafa Karabetça ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmanın normal süresinde taraflar gol atma başarısı gösteremeyince maç uzatmalara gitti. İlk uzatma devresinde gol sesi çıkmadı. İkinci uzatmanın henüz başında, 106’ncı dakikada Sercan Çoban’ın asistiyle Emrah Zaghloul Vadili’yi 1-0 öne geçirdi.
113’üncü dakikada gelişen ani Vadili atağında Zaghloul bir kez daha sahneye çıktı ve kaydettiği golle maçı 2-0 takımına kazandırdı.
Maçın tamamlanmasının ardından taraftarlar büyük sevinç yaşayarak sahaya girdi. Protokol tribününde düzenlenen törenle Vadili’ye Play-off final birinciliği kupası takdim edildi.
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