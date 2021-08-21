Kunter kardeşler bir ilki başardılar

Atıcılık Federasyonu üyesi Murat Kunter ve Kerem Kunter, Polonya’da Tabanca ve Tüfek branşlarında Avrupa Güvenlik Akademisi kurslarına katılarak bir ilke imza atarlarken, federasyon bünyesinde düzenlenecek Ateşli Yivli Tabanca ve Tüfek faaliyetlerinde “Uluslararası Tabanca ve Tüfek Eğitmeni”olarak görev alacaklar

Atıcılık Federasyonu üyesi Murat Kunter ve Kerem Kunter, Polonya’da Tabanca ve Tüfek branşlarında Avrupa Güvenlik Akademisi kurslarına katılarak bir ilke imza attılar.

Konu ile ilgili Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:

“Federasyonumuzun Ateşli Yivli Silahlar Tabanca ve Tüfek branşlarında organize ettiği faaliyetler düzenli bir şekilde devam etmekte ve her geçen gün ilgi artmaktadır.

Federasyonumuz lisanslı üyeleri Murat Kunter ve Kerem Kunter, ülkemiz atıcılık sporu tarihinde Tabanca ve Tüfek branşlarında Avrupa Güvenlik Akademisinin (European Security Academy) kurslarına katılarak bir ilke imza atmışlardır. Kurs 21 Haziran – 07 Temmuz 2021 tarihleri arasında Polonya’da düzenlenmiştir. Murat Kunter ve Kerem Kunter kardeşler tüm kurs programında yer alan branşları başarı ile tamamlayarak onur ve gurur kaynağımız olmuşlardır. Kunter kardeşlerin Dünya kriterleri çerçevesinde Avrupa Tabanca ve Tüfek Eğitmen Sertifikası sahibi birer Uluslararası Eğitmen olmaları ülkemize çok önemli bir değer kazandırmıştır. Federasyonumuz bünyesinde düzenlenecek Ateşli Yivli Tabanca ve Tüfek faaliyetlerinde “Uluslararası Tabanca ve Tüfek Eğitmeni” olarak görev alacak Kunter kardeşler, faaliyetlerimizde uluslararası standartlarda hizmet verilmesini sağlayacaktır.” Federasyon başkanı Mehmet Paralik ve Kunter kardeşler, Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı’ya yaptıkları ziyarette katıldıkları kursla ilgili bilgi verdiler.Yetkililere sertifikalarını sunan veülkemizde Ateşli Yivli Silahlar Tabanca ve Tüfek branşlarında dünya standartlarında organize edilecek eğitim programları hakkında bilgi veren Atıcılık Federasyonu yetkilileri, görüş alış verişinde bulundular.

