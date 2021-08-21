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Koopspor: Gençlerimiz bizleri ümitlendirdi

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Koopspor: Gençlerimiz bizleri ümitlendirdi
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Pro Temizlig U15 Ligi'niKoopspor, ikinci sırada tamamlamıştı.
Şampiyon Yakın Doğu Üniversitesine final serisinin her 2 maçında da 81-61 mağlup olan Koopspor’da yönetim kurulu takım için kutlama mesajı yayınlarken, mesajda“Bu sezon yeni katıldığımız U15 Ligini ikinci olarak tamamladık. Tüm koşullara rağmen sahada çok iyi mücadele edip bizleri gururlandıran ve gelecek adına ümitlendiren gençlerimizi ve hocalarımızı tebrik ederiz.” ifadelerini kullandı.
 
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