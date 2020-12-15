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KTSYD’nin işbirlikleri sürüyor

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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, ,yelerine yönelik avantajlar sağlayan protokolleri sürdürürken, bu kez de Sport Target ile protokol imzaladı

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KTSYD’nin işbirlikleri sürüyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Alman devi UHL Sport’un yanı sıra Kempa ürünlerinin adadaki tedarikçisi SportTarget arasında protokol imzalandı.
Yapılan anlaşma çerçevesinde KTSYD üyeleri SportTarget’ten yapacakları alış verişlerde belirli fiyat aralıklarında çeşitli indirimlerden yararlanacak.
Konu ile ilgili protokole KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ve SportTarget direktörü Arınç Perçinci imza attı.
Anlaşma ile ilgili konuşan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, üyelerin faydasını gözeterek anlaşmalar yaptıklarını belirtirken SportTarget’e ilgisinden dolayı teşekkür etti.
Arınç Perçinci yaptığı konuşmada böylesi güzel ve kaliteli bir markayı tüm spor camiası ve KKTC halkı ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını, imzalanan protokolün henüz bir başlangıç olacağını, spora ve sporcuya katkılarının her zamanki gibi devam edeceğini belirtti.
 
 

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Etiketler; #KTSYD #Sport #UHL Sport
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