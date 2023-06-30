KTSYD’nin 40’ıncı gurur yılı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), kuruluşunun 40’ıncı yılı kapsamında mesaj yayınladı. KTSYD Başkanı Burhan Gürkan imzası taşıyan açıklamada derneğin bugünlere gelmesinde başta kurucu üyeler ve görev alan tüm başkan ve yönetimlerin, dernek bünyesinde bulunan ve bulunmaya devam eden üyelerin, üye olmayıp da derneğe önemli katkı sağlayan herkesin emekleri olduğu vurgulandı.

40 yılı geride bırakan KTSYD’nin bundan sonraki süreçte çıtanın daha da yukarıya çıkarılması için gençlere önemli görev düştüğü belirtilen mesajda, “KTSYD’nin 40’ıncı yılı kutlu olsun. Nice 40 yıllara…” ifadeleri kullanıldı.



KTSYD 40’ıncı yıl mesajı şu şekilde:

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, tarihi, köklü geçmişi, güçlü vizyonu ve ülke sporuna hizmet misyonuyla dolu 40’ıncı yılını geride bırakıyor.

Yapılan çalışmalarla spor yazarlarının örgütlenmesi ve bir çatı altında toplanması için ilk kıvılcım 1983 yılı başlarında atılırken, Kaymakamlığa 30 Haziran 1983’te yapılan başvuru tarihi, kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir. KTSYD, bugün 40’ıncı yılını doldururken geleceğe de her zaman umudunu yitirmeden şevkle bakmaktadır.

Gelişen ve değişen dünyada kamuoyunun bilgi edinmesinde medyanın en önemli araç olduğunu hatırlatırken, gazetecilerin de üstlendikleri bu önemli görevin yadsınamaz olduğunu belirtmek isteriz.

Bu bağlamda kitleleri peşinden sürükleyen spor da dünyada ve ülkemizde büyük bir ilgiyle takip edilmekte, spor basını da medya organlarının spor sayfalarının hazırlanmasını ve spor haberlerinin daha geniş kitlelere ulaşması için yoğun çaba sarf etmektedir.

Kapalı kapılar ardında olan ülke sporunu kitlelere ulaştırma sorumluluğunu üstlenen, zaman ve mevsim mevhumu olmayan, işini tamamen amatör ruhla beraber profesyonelce icra etmeye çalışan, bugüne kadar KTSYD bünyesinde bulunmuş ve bulunmaya devam eden herkese derneğin gelişimine ve bugünlere gelmesinde ortaya koydukları katkı için çok teşekkür ederiz.

KTSYD için çarpan yürekler, gecesini gündüzüne katarak hiçbir karşılık beklemeden çalışan üyeler olmasa, geride bıraktığımız 40 yılın sonunda ülkenin en güçlü sivil toplum örgütleri arasında yerimizi almamız olanaksız olurdu.

Bu çerçevede başta kurucu üyelerimiz olmak üzere başkanlarımız Özcan Özcanhan, Raif Örtunç, Hasan Hastürer, Songuç Kürşad, Ertan Birinci, Mustafa Özsoy, Ogün Genç Kaçmaz, Bülent Kılıçoğlu ve Çelen Oben’e yönetimleri ile birlikte üstlendikleri sorumluluk ve derneğin bugüne kadar gelmesi için yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkürü bir borç biliriz. Ayrıca dernek üyesi olmayıp günümüze kadar önemli katkılar sağlayan herkese şükranlarımızı iletiriz.

KTSYD, kuruluşundan bu yana 40 yılı geride bırakmıştır. Gelecek yıllar içerisinde de en önemli görev genç spor yazarlarına düşmektedir. Derneğin geleceği için onların alacağı sorumluluk büyük önem arz etmektedir. Bu önemli tarihte en büyük umudumuz, gençlerin alacağı sorumlulukla derneği daha da ileriye taşıması olacaktır.

Bir kez daha derneğin bugünlere gelmesi için en ufak katkıyı sağlayanlardan, büyük hizmetleri bulunanlara kadar herkese çok teşekkür ederiz. KTSYD’nin 40’ıncı yılı kutlu olsun. Nice 40 yıllara…



Saygılarımla

Burhan Gürkan

