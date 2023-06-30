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BTM 2. Ligde haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

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BTM 2. Ligde haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 23-24 Haziran 2023 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Hüseyin Akaçalı (Yedidalga Aksu SK) 1 Maç
Suphi Mert Aslan (Tepebaşı SK) 2 Maç
Mustafa Akkuş (Tepebaşı SK) 1 Maç
Mehmet Kanat (Şirinevler YSK) 1 Maç
Mustafa Güner (Kırıkkale TSK) 3 Maç
Ada Osman Eseller (Mutluyaka HSK) 2 Maç
Erk Barış Eseller (Mutluyaka HSK) 2 Maç
Yiğit Özyürekliler (Boğaziçi SK) 2 Maç
Hamit Koç (Boğaziçi SK) 4 Maç
Boran Alibey (Mutluyaka HSK) 2 Maç
Muzaffer Yazıcı (Boğaziçi SK) 1 Maç
Mehmet Çavuş (Taşkent SK) 2 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Adil Elyeli (Doğancı SK) 1 Maç
Halil Arıkhan (Çamlıbel SKD) 2 Maç
Ali Nay (Yenişehir SK) 2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Aydın Yavuz (Gayretköy GSK)
İsmail Aslan (Kırıkkale TSK)

BTM KURULU KARARLARI

1) 190046 maç numarasıyla 23.06.2023 tarihinde Denizli Bilal İyigün Stadında Yedidalga Aksu SK – Doğancı SK arasında oynanan İktisatbank BTM 2.Lig 1.Grup 4. hafta müsabakasında sahaya giren seyircilerin kargaşa çıkarması nedeniyle, DT M.52/1 ayıkırı hareket etmiş olup, her iki kulübe de DT M.52/4 uyarınca 2.500’er TL para cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2) 18991 maç numarasıyla 24.06.2023 tarihinde Geçitkale Stadında Boğaiçi SK – Mutluyaka HSK arasında oynanan İktisatbank BTM 2.Lig 1.Grup 10. hafta müsabakasında her iki takımın seyircilerinin çıkardığı kargaşa nedeniyle, DT M.52/1 aykırı hareket etmiş olup, her iki kulübe de DT M.52/4 uyarınca 2.500’er TL para cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Etiketler; #BTM 2. Lig #BTM Kurulu
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