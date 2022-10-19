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KTSYD’den Lefkoşa Maratonu’na destek

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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği bu yıl 23 Ekim Pazar günü koşulacak olan Lefkoşa Maratonu’na toplamda 30 kişilik kayıt yaptırarak destekte bulundu

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KTSYD’den Lefkoşa Maratonu’na destek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 23 Ekim Pazar günü koşulacak olan Lefkoşa Maratonu’na her organizasyon olduğu gibi bu yıl da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği destek verdi.

KTSYD üyeleri, dernek merkezinde bir araya gelerek Lefkoşa Maratonu’na kayıt yaptırdı.

Elde edilecek gelirin, LTB’nin yıllardır şehirdeki büyüklerin evlerine götürdüğü ve ihtiyaçlarına göre genişlettiği hizmetlerini bir çatı altına toplayacağı yeni Yaşam Merkezi için kullanılacak olan maratona spor yazarları toplamda 30 kişilik kayıt yaptırarak destekte bulundu.

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, sosyal sorumluluk amacı taşıyan her türlü etkinliğe destek vermekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirirken, maratona kayıt yaptırmak isteyen üyelerin dernek sekreterliği ile irtibata geçebileceğini ifade etti.

4, 10 ve 21 kilometre olacak şekilde üç kategoride yapılacak olan Lefkoşa Maratonu’nda 10 kilometre yarışı Pazar günü saat 07.30’da, 21 kilometre yarışı aynı gün saat 07.45’te ve 4 kilometre halk koşusu saat 10.30’da başlayacak

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