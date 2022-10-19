Galatasaray, Kastamanuspor’u ‘yedi’ bitirdi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında GMG Kastamonuspor'u ağırladı.
Nef Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Galatasaray, 27. dakikada Ramazan Işık (kendi kalesine) ve 39. dakikada Haris Seferovic'in attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.
Sarı-kırmızlıl ekip, ikinci yarıda adeta gol olup yağdı.
53. dakikada Bafetimbi Gomis, 56. dakikada Milot Rashica, 65. dakikada Mathias Ross ve 74. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 81. dakikada Hamza Akman ile fileleri havalandıran Galatasaray, rakibini 7-0 yenerek. adını 4. tura yazdırdı