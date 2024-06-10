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KTSYD Yüzme Kursları başlıyor

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KTSYD Yüzme Kursları başlıyor
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından organize edilen Yüzme Kursları başlıyor...
2013-2019 doğumluları kapsayan yüzme kurslarından, KTSYD üyelerinin çocukları da ücretsiz yararlanabilecek... Kayıt yaptırmak ve bilgi almak isteyen üyelerimizin, dernek sekreterliğine ulaşmaları gerekmekte.
 
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