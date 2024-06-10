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KKTC Fenerbahçeliler Derneği en yüksek temsiliyet ile olağan genel kuruldaydı

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KKTC Fenerbahçeliler Derneği en yüksek temsiliyet ile olağan genel kuruldaydı
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KKTC Fenerbahçeliler Derneği; 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Kongre Üyesi olan dernek üyeleri ile birlikte katılım sağlayarak oy verme işlemini tamamladı.
KKTC Fenerbahçeliler Derneği,  Olağan Genel Kurul’da kazananın Fenerbahçe Spor Kulübü olduğunu aktardı.
 
 
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