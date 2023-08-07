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“KTSYD yaptığı yayınlarla gençliğin sesini duyuruyor”

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Cumhurbaşkanı Tatar, KTSYD’nin yaptığı haber ve yayınlarla Kıbrıs Türk gençliğinin sesini ülke yanında yurtdışına da duyurduğunu belirtti

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“KTSYD yaptığı yayınlarla gençliğin sesini duyuruyor”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Necati Özsoy ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, göreve yeni gelen KTSYD başkanı ve yönetim kurulunu tebrik etti.
KTSYD’nin yaptığı haber ve yayınlarla Kıbrıs Türk gençliğinin sesini ülke yanında yurtdışına da duyurduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, teknolojinin gelişmesiyle gerçekleştirilen dijital yayınların önemine işaret etti.
Ülkeye uygulanan uluslararası spor ambargosuna da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, sporcuların Türkiye üzerinden katıldığı müsabakalarla, dolaylı da olsa Kıbrıs Türkünü ve ülkesini temsil ettiğini kaydetti.
Sporun ve gençliğin spor yapmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, sağlıklı ve başarılı bireyler yetişmesi için devletin gençlere sunduğu imkanları artırması gerektiğine vurgu yaptı.
ÖZSOY
Necati Özsoy da, KTSYD üyeleri olarak yurtiçi ve yurtdışında başarılı olan sporculara tüm mecralarda, haberlerde ve etkinliklerde yer verip ödül gecesinde onurlandırdıklarını söyledi.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ile iyi ilişkiler içinde olduklarını ifade eden Özsoy, TSYD girişimleriyle Dünya Spor Yazarları Derneği çalışmalarına gözlemci olabilmek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Özsoy, spor yanında kültür ve sanat etkinliklerinde yapılacak aktivitelerde Cumhurbaşkanlığı ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.
Kabulde Cumhurbaşkanlığı Tarımcılık, Hayvancılık ve Girişimcilik Danışmanı Ahmet Hamdi de yer aldı.


 
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