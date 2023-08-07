Meclis Başkanı Töre KTSYD yeni yönetim kurulunu kabul etti. Burada konuşan Töre: “Ambargoların aşılması noktasında spor yazarlarına önemli görevler düşmekte”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, göreve yeni gelen Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Necati Özsoy ve yönetim kurulundan oluşan heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi basın bürosundan verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Kıbrıs Türk halkının bir çok alanda olduğu gibi spor ambargosu ile de karşı karşıya kaldığına değinerek, ambargoların aşılması noktasında spor yazarlarına önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Zaman zaman bazı çevrelerin “Türkiye’de bize ambargo uyguluyor” şeklinde haksız söylemler yapıldığını kaydeden Töre, bütün ambargolara rağmen Türkiye’nin desteği ile birçok sporcumuzun önünün açıldığını söyledi.

Başarılı sporcuların her zaman desteklenmesi gerektiğine inandıklarını belirten Töre, bu konularda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ile her yakın ilişkide olmak istediklerini kaydetti.

ÖZSOY

KTSYD Başkanı Necati Özsoy, Derneğin 40’ıncı yılını kutladığını, KTSYD’nin ülke sporuna yön veren büyük bir kitleyi bünyesinde barındırdığını kaydetti.

Dünya Spor Yazarları Birliği’ne erişimlerin kısıtlandığını ifade eden Özsoy, buna rağmen Türkiye Spor Yazarları Derneği ile eğitim çalışmaları başta olmak üzere birçok noktada sıkı işbirlikleri olduğunu belirtti.

