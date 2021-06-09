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KTSYD seminer düzenleyecek

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KTSYD, “Futbolda altyapı ve basının altyapılara yaklaşımı” konu başlıklı seminer düzenlerken, seminerde TFF antrenör eğitimcisi Fedayi Aksoy konuşmacı olacak

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KTSYD seminer düzenleyecek
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Telsim’in katkılarıyla çevrim içi seminerlerinin üçüncüsünü 10 Haziran Perşembe günü gerçekleştiriyor.
“Futbolda altyapı ve basının altyapılara yaklaşımı” konu başlıklı seminerde konuşmacı olarak Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu antrenör eğitimcisi Fedayi Aksoy yer alacak.
Saat 19.00’da başlayacak ve Google Meet üzerinden yapılacak olan çevrim içi seminere katılım için ilgili link seminer günü üyelerle paylaşılacak.
Ayrıca ülkemizde görev yapan ve seminere katılım göstermek isteyen antrenörler için de link derneğin Facebook hesabından paylaşılacak.
 
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