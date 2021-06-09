Karşılı,Mormenekşe’den ayrıldı

K-PET Birinci Lig ekibi Mormenekşe’de sezon hazırlıkları başlamadan önce teknik adam değişikliği oldu.
Mormenekşe’nin 2020 – 2021 sezonunun iptal edilme kararı alınmadan önce anlaşmaya vardığı Mehmet Karşılı ile yolları ayrıldı. Deneyimli teknik adam Mehmet Karşılı boşa çıkarken, Mormenekşe de teknik adam arayışlarına başladı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.