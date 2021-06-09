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Karşılı,Mormenekşe’den ayrıldı

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Karşılı,Mormenekşe’den ayrıldı
K-PET Birinci Lig ekibi Mormenekşe’de sezon hazırlıkları başlamadan önce teknik adam değişikliği oldu. 
Mormenekşe’nin 2020 – 2021 sezonunun iptal edilme kararı alınmadan önce anlaşmaya vardığı Mehmet Karşılı ile yolları ayrıldı. Deneyimli teknik adam Mehmet Karşılı boşa çıkarken, Mormenekşe de teknik adam arayışlarına başladı.
 
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